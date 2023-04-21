Экс-президент Чехии прокомментировал отстранение россиян

«Я человек пожилой, и за жизнь повидал, как сначала западные страны бойкотировали Олимпиаду в Москве, а затем коммунистические страны бойкотировали Игры в Лос-Анджелесе. Исходя из этого опыта, я считаю такой бойкот, мягко говоря, крайне необоснованным. Важна не победа, а участие. Если вам откажут в участии — будь то бойкот или отстранение — результат будет точно таким же», — приводит слова Земана Idnes.cz.