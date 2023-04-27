Джигурда раскритиковал меняющих гражданство российских спортсменов

"Они всю жизнь положили на пахоту, а тут их лишают престижных соревнований. Едут за рекордами под чужим гражданством — имеют право. Но в итоге проиграют, потому что Россия победит в этом противостоянии. Я простил их, но простит ли их Отечество, простят ли граждане, чиновники? В моей вселенной они уже проиграли и сами себя наказали" — сказал Джигурда.