Джигурда раскритиковал меняющих гражданство российских спортсменов
Актер Никита Джигурда высказал свое мнение о российских спортсменах, которые приняли решение сменить спортивное гражданство. Слова Джигурды передает "Спорт-Экспресс".
"Они всю жизнь положили на пахоту, а тут их лишают престижных соревнований. Едут за рекордами под чужим гражданством — имеют право. Но в итоге проиграют, потому что Россия победит в этом противостоянии. Я простил их, но простит ли их Отечество, простят ли граждане, чиновники? В моей вселенной они уже проиграли и сами себя наказали" — сказал Джигурда.
Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.
Ранее министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук сообщил, что Польша формирует коалицию из 36 государств для недопущения спортсменов из России и Белоруссии до участия в международных турнирах.