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Умер спортивный журналист Андрей Малосолов

Скончался спортивный журналист Андрей Малосолов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Умер спортивный журналист Андрей Малосолов
© t.me/tv360/113179

По его словам, Малосолов ушел из жизни в ночь на вторник, 2 мая. Ему было 50 лет. Причина смерти журналиста пока неизвестна. Дату и место прощания назовут позднее.

Малосолов родился 4 января 1973 года в Москве. В разное время был спортивным и политическим обозревателем газет «Версия», «Комсомольская правда», «Российская газета». В течение 10 лет работал в РИА Новости, успев побыть военкором во время первой Чеченской кампании и конфликта в Югославии. Освещал происходившие на территории России военные конфликты, теракты, беспорядки и протесты.

Малосолов подал жалобу на решение суда, признавшего его виновным в оскорблении Адриану

С 2005 по 2010 год возглавлял пресс-службу Российского футбольного союза. В 2007 году создал Всероссийское объединение болельщиков.

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