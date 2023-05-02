Умер спортивный журналист Андрей Малосолов

Скончался спортивный журналист Андрей Малосолов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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По его словам, Малосолов ушел из жизни в ночь на вторник, 2 мая. Ему было 50 лет. Причина смерти журналиста пока неизвестна. Дату и место прощания назовут позднее.

Малосолов родился 4 января 1973 года в Москве. В разное время был спортивным и политическим обозревателем газет «Версия», «Комсомольская правда», «Российская газета». В течение 10 лет работал в РИА Новости, успев побыть военкором во время первой Чеченской кампании и конфликта в Югославии. Освещал происходившие на территории России военные конфликты, теракты, беспорядки и протесты.