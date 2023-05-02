Названа возможная причина смерти журналиста Малосолова

Во вторник о смерти Малосолова сообщила пресс-служба футбольного клуба ЦСКА. Одной из причин смерти называется отрыв тромба. Малосолов хорошо известен среди спортивных журналистов - с 2005 по 2010 год возглавлял пресс-службу РФС, работал спортивным и политическим обозревателем. Он был автором "Российской газеты", работал в "Комсомольской правде", РИА Новости и телеканале "Царьград", в 90-х основал "Русский Фан-Вестник".

Но куда больше его знали болельщики - Малосолов стоял у истоков создания Всероссийского объединения болельщиков. Преданный болельщик ЦСКА, с которым всегда можно поговорить и поспорить о футболе. Немало его проектов в СМИ и интернете были посвящены именно проблеме фанатов, он выступал экспертом на телевидении.