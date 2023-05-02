Матыцин призвал провести Игры БРИКС на территории России

Игры БРИКС следует провести в 2024 году на территории России, заявил глава Минспорта РФ Олег Матыцин. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, министр призвал к проведению Игр организации на совещании главы РФ Владимира Путина с правительством.

Матыцин подчеркнул, что на фоне текущей ситуации, введенных со стороны западных стран ограничительных мер, необходимо усиливать спортивную повестку в рамках таких объединений, как БРИКС и ШОС.

В 2024 году РФ будет председательствовать в БРИКС, уточнил функционер. Он добавил, что с учетом возможного расширения организации, полагает актуальным провести Игры именно в России.

Кроме того, отметил министр, ведомство планирует осенью 2024 года провести всемирные «Игры дружбы». В рамках проекта, по его мнению, необходимо задействовать все возможные ресурсы и связи. Кроме того, эти соревнования нужно проводить на регулярной основе.