Матыцин допустил финансирование государством атлетов в нейтральном статусе

Но будем смотреть на условия, которые будут определены международными федерациями. Эти вопросы мы внимательно прорабатываем с юридической и финансовой точек зрения, думаю, что мы найдём выход, потому что наша основная задача — обеспечить участие наших спортсменов при условии уважения наших прав», — приводит слова Матыцина ТАСС.