Один человек погиб во время празднования чемпионства «Наполи»

Ночью в Неаполе произошла перестрелка, сообщает La Repubblica со ссылкой на представителя городского полицейского управления.

Перестрелка произошла в разгар грандиозного празднования жителями города победы «Наполи» в Серии А, в котором приняли участие десятки тысяч болельщиков. Один из раненых – 26-летний мужчина — был срочно доставлен в неаполитанскую больницу «Кардарелли», где вскоре скончался.

Его родственники, также прибывшие в клинику, узнав о смерти мужчины, совершили нападение на отделение клиники, нанеся ему серьёзный ущерб. В дело пришлось вмешаться правоохранителям. Полиция ведёт расследование обстоятельств перестрелки.