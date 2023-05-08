Якимушкин назвал пользу от отстранения российских лыжников

Лыжник Иван Якимушкин, серебряный призер Олимпиады в Пекине, рассказал, что после отстранения от международных соревнований российские спортсмены получили возможность больше зарабатывать на внутренних соревнованиях. Об этом пишет РБК.

По данным портала, российские лыжники с 2022 года отстранены от соревнований под эгидой FIS. В России на фоне санкций со стороны международной федерации для спортсменов организовали несколько турниров. В частности, в те же даты, что и чемпионат мира в Словении, прошли «Чемпионские высоты».

Якимушкин напомнил, что ранее на внутренних стартах не было принято выплачивать призовые. Спортсменам вручали грамоты, медали, мягкие игрушки. В 2022 году за победы на них стали выплачивать призовые.

Доходы известных спортсменов, уточнил лыжник, несколько снизились. Вместе с тем, добавил он, «никто от этого сильно не страдает».

У юниоров и молодежи, в свою очередь, появилась дополнительная мотивация, призовые на внутренних стартах для них - «достаточно большие деньги», заметил Якимушкин.