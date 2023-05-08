$76.82-1.7984.91-2.09

Якимушкин: спортсмены стали больше зарабатывать на внутренних соревнованиях

Лыжник Иван Якимушкин, серебряный призер Олимпиады в Пекине, рассказал, что после отстранения от международных соревнований российские спортсмены получили возможность больше зарабатывать на внутренних соревнованиях. Об этом пишет РБК.

Якимушкин назвал пользу от отстранения российских лыжников
© РИА Новости

По данным портала, российские лыжники с 2022 года отстранены от соревнований под эгидой FIS. В России на фоне санкций со стороны международной федерации для спортсменов организовали несколько турниров. В частности, в те же даты, что и чемпионат мира в Словении, прошли «Чемпионские высоты».

Как Россию исключили из спорта

Якимушкин напомнил, что ранее на внутренних стартах не было принято выплачивать призовые. Спортсменам вручали грамоты, медали, мягкие игрушки. В 2022 году за победы на них стали выплачивать призовые.

Доходы известных спортсменов, уточнил лыжник, несколько снизились. Вместе с тем, добавил он, «никто от этого сильно не страдает».

У юниоров и молодежи, в свою очередь, появилась дополнительная мотивация, призовые на внутренних стартах для них - «достаточно большие деньги», заметил Якимушкин.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ранее рассказала, что на международных соревнованиях получала несколько больше, чем на внутренних. Вместе с тем, уровень организации турниров в России значительно выше.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий