Хасбик был задержан в Дагестане во время празднования свадьбы

Российский блогер и амбассадор UFC Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, стал участником административного нарушения в Дагестане, сообщает пресс-служба МВД региона.

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Магомедов, вместе с компанией молодых людей на машинах, праздновал свадьбу, что привело к перекрытию дорог, дрифту и битью машин.