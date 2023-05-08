Хасбик был задержан в Дагестане во время празднования свадьбы
Российский блогер и амбассадор UFC Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, стал участником административного нарушения в Дагестане, сообщает пресс-служба МВД региона.
Магомедов, вместе с компанией молодых людей на машинах, праздновал свадьбу, что привело к перекрытию дорог, дрифту и битью машин.
Участники инцидента были доставлены в отделение полиции, в отношении них Госавтоинспекцией МВД Дагестана составлены административные протоколы по всем допущенным нарушениям.