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Хасбик был задержан в Дагестане во время празднования свадьбы

Российский блогер и амбассадор UFC Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, стал участником административного нарушения в Дагестане, сообщает пресс-служба МВД региона.

Хасбик был задержан в Дагестане во время празднования свадьбы
© Чемпионат.com

Магомедов, вместе с компанией молодых людей на машинах, праздновал свадьбу, что привело к перекрытию дорог, дрифту и битью машин.

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Участники инцидента были доставлены в отделение полиции, в отношении них Госавтоинспекцией МВД Дагестана составлены административные протоколы по всем допущенным нарушениям.

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