Российский олимпийский чемпион не будет оспаривать продление дисквалификации

Олимпийский чемпион 2008 года в прыжках в высоту Андрей Сильнов не будет оспаривать продление дисквалификации на год, изначально ее хотели увеличить на четыре года. Об этом ТАСС в среду сообщили в окружении легкоатлета.

© ТАСС

"Первоначально Андрею хотели назначить дополнительную четырехлетнюю дисквалификацию до 2028 года, - сообщил источник. - В итоге ему с помощью адвокатов удалось сократить срок до одного года. Андрей считает, что дальше оспаривать годичную дисквалификацию уже бессмысленно, это пустая трата времени. Ситуация выглядит нелепо, как и первая дисквалификация, которая была наложена на основе надуманных и бездоказательных обвинений".

Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU) во вторник сообщила о дополнительном наказании Сильнова за то, что в августе 2021 года он принял участие в церемонии награждения юных спортсменов на турнире на призы Юрия Борзаковского.

Сильнов в апреле 2021 года был дисквалифицирован на основании расследования комиссии во главе с британцем Ричардом Маклареном, его результаты с 8 июля 2013 года были аннулированы. Сильнов сохранил титул олимпийского чемпиона и победителя чемпионата Европы 2006 года.