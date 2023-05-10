$76.82-1.7984.91-2.09

Олимпийский чемпион Сильнов не будет оспаривать продление дисквалификации

Олимпийский чемпион 2008 года в прыжках в высоту Андрей Сильнов не будет оспаривать продление дисквалификации на год, изначально ее хотели увеличить на четыре года. Об этом ТАСС в среду сообщили в окружении легкоатлета.

Российский олимпийский чемпион не будет оспаривать продление дисквалификации
© ТАСС

"Первоначально Андрею хотели назначить дополнительную четырехлетнюю дисквалификацию до 2028 года, - сообщил источник. - В итоге ему с помощью адвокатов удалось сократить срок до одного года. Андрей считает, что дальше оспаривать годичную дисквалификацию уже бессмысленно, это пустая трата времени. Ситуация выглядит нелепо, как и первая дисквалификация, которая была наложена на основе надуманных и бездоказательных обвинений".

Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU) во вторник сообщила о дополнительном наказании Сильнова за то, что в августе 2021 года он принял участие в церемонии награждения юных спортсменов на турнире на призы Юрия Борзаковского.

Сильнов в апреле 2021 года был дисквалифицирован на основании расследования комиссии во главе с британцем Ричардом Маклареном, его результаты с 8 июля 2013 года были аннулированы. Сильнов сохранил титул олимпийского чемпиона и победителя чемпионата Европы 2006 года.

Сильнову 38 лет. В декабре 2016 года он был избран первым вице-президентом Всероссийской федерации легкой атлетики. В июне 2019 года Сильнов был вынужден оставить пост из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий