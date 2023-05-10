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WADA наказало 195 российских спортсменов на основе данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало 195 российских атлетов, основываясь на данных московской лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб. Об этом в среду сообщает пресс-служба WADA.

WADA наказало 195 российских спортсменов
© РИА Новости

В стадии расследования находятся 188 дел. Еще 77 спортсменам предъявлены обвинения.

LIMS - Laboratory Information Management System, в ней фиксировались действия, связанные с результатами проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года данные были переданы WADA, эксперты организации пришли к выводу, что с ними проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения.

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Российская сторона настаивала на своей непричастности к этому, что привело к судебному разбирательству. Спортивный арбитражный суд встал на сторону WADA, однако лишь частично согласился с наложенным антидопинговым агентством пакетом санкций в отношении российского спорта, которые действовали до декабря 2022 года.

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