Глава Федерации фехтования РФ: 13 россиян не допустили по рекомендации МОК

«Международная федерация фехтования действовала согласно рекомендации МОК, в которых сказано, что спортсмены ЦСКА и "Динамо" участвовать в отборочных соревнованиях для попадания на Олимпийские игры не могут», - заявил Мамедов.

Глава федерации отметил, что на данный момент они получили списки на участие для саблистов - из 24 спортсменов 13 не допустили до участия. FIE пока не прислала список для дисциплин рапиры и шпаги, а также для тренеров, специалистов и медиков. Среди недопущенных на соревнования спортсменов есть много фехтовальщиков-чемпионов.