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Глава Федерации фехтования РФ Мамедов заявил, что FIE не допустила россиян по рекомендации МОК

Международная федерация фехтования, принимая решение о недопуске российских игроков, руководствовалась рекомендациями Международного олимпийского комитета, который запретил участие атлетов из клубов «силовиков». Об этом «Звезде» заявил президент Федерации фехтования РФ Ильгар Мамедов.

Глава Федерации фехтования РФ: 13 россиян не допустили по рекомендации МОК
© ТК «Звезда»

«Международная федерация фехтования действовала согласно рекомендации МОК, в которых сказано, что спортсмены ЦСКА и "Динамо" участвовать в отборочных соревнованиях для попадания на Олимпийские игры не могут», - заявил Мамедов.

Глава федерации отметил, что на данный момент они получили списки на участие для саблистов - из 24 спортсменов 13 не допустили до участия. FIE пока не прислала список для дисциплин рапиры и шпаги, а также для тренеров, специалистов и медиков. Среди недопущенных на соревнования спортсменов есть много фехтовальщиков-чемпионов.

«Есть Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников... это спортсмены со званиями чемпиона мира Европы», - отметил глава Федерации.

Напомним, международная федерация фехтования не допустила к участию в соревнованиях олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову. Мамедов с сожалением отметил отсутствие в списке Поздняковой, Великой, Егорян, Никитиной, Ибрагимова, Решетникова и «многих других перспективных, сильных ребят».

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