Чемпионка «Уимблдона» завела аккаунт на OnlyFans и за пять дней заработала $4,5 тыс.

Софья Жук в интервью Sports.ru рассказала, почему завела аккаунт на OnlyFans.

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Жук – чемпионка юниорского «Уимблдона»-2015. На взрослом уровне она поднималась на 116-ю строчку рейтинга WTA.

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– Однажды вы в ответ на чей-то коммент написали, что никогда не заведете OnlyFans. Почему завели?

– Мне стало чисто интересно, если честно, сколько можно там заработать, например, за неделю без какого-либо голого развратного контента. Никаких секс-переписок, ничего. Нам с мужем просто стало интересно: давай попробуем, что будет. И я за пять дней заработала $4 500.

– Это уже после комиссии OnlyFans? Как это работает?

– Я сама не понимаю. Я ничего не делала, голую себя не показывала. Вообще ничего. Так же в купальниках, как в инстаграме.

– Ну люди подписываются в надежде, что вы там голая. А когда видят, что не голая, деньги уже списались.

– Да, верно. Ну вот на меня подписались 130 человек. Я там всем на рассылку ставлю фотку в зеркало – такую же, как у меня вчера в сторис была, может, в другом зеркале просто. И они эти фотки потом по 20-30 долларов покупают, а я их 100 штук кидаю. И так и получилось 4 500 – просто ничего не делая.

Но я думаю, что сейчас деньги выведу и закрою аккаунт, потому что все, мне больше не интересно это. Интересно было просто проверить.

– Вам что, деньги не нужны?

– Не стоит того, потому что начались всякие статьи и комментарии, что я шлюха, которые люди пишут, не зная, что происходит. Я не хочу, чтобы такое было, мне неприятно, когда про меня выдумывают истории, что я занимаюсь эскортом, и мое имя поливают грязью.

Мне всегда на такое хочется сказать: «Перед тем, как что-то говорить про человека, которого не знаешь, с которым никогда лично не общался, ты сначала узнай, разберись, что там на самом деле происходит».

– Да, но комментарии в интернете работают не так.

– Я понимаю, но именно в этот раз мне захотелось защитить себя, потому что я очень плохо отношусь к проституции, разврату за деньги. Когда я слышу, как девочки говорят: «Ой, у меня не было другого выбора, я больше ничего не могла»... #####, у меня тоже были моменты, когда я могла сказать, что у меня не было выбора. Я сказала себе, что лучше сдохну от голода, чем я пойду, чтобы кто-то меня за деньги…

– Когда вы говорили, что не занимались эскортом и секс-работой, вы несколько раз употребили слово «грязь». Но есть развитые страны, где проституция легализована. В Штатах у порноактеров есть профсоюз, они часть индустрии развлечений, у них есть свой «Оскар» даже…

– Просто я воспитана по-старому, у меня сильные морали. Пусть я буду даже подыхать от голода на улице и подойдет ко мне чувак, скажет: «Вот миллион долларов, просто разденься, чтобы я посмотрел и ушел». Я скажу: «Просто уходи». До такой степени.

Для меня верность – это все. Сколько у меня было отношений, от самого первого парня до нынешних отношений – я ни разу никогда никому не изменяла. Даже флирта ни малейшего не было. Для меня другие люди просто не существуют, когда я в отношениях. И когда я слышу, что после десяти лет с одним человеком уже трудно быть верным… Да ничего это не трудно. В башке просто должно быть заложено.