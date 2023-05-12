Экс-игрок "Локомотива" Тарасов высказался о Бузовой

Бывший полузащитник сборной России и "Локомотива" Дмитрий Тарасов признался, что устал слушать вранье своей бывшей жены – певицы Ольги Бузовой.

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"Устал слушать вранье. Оля хайпилась на разводе и, пользуясь тем, что я молчу, уже начала говорить откровенную ложь. Считаю, я правильно сделал, что высказался", — передает слова Тарасова "Леди Mail.ru".

Бузова и Тарасов поженились в 2012 году, а через четыре года подали на развод. Стоит отметить, что певица была его уже второй женой. С 2008 по 2012 год он состоял в браке с Оксаной Пономаренко. У них есть общая дочь Ангелина.

После расставания с Бузовой Тарасов начал строить отношения с моделью Анастасией Костенко. Костенко и Тарасов поженились в 2018 году. У знаменитостей трое детей — дочери Милана и Ева, а также сын Алексей.

Осенью 2021 года Тарасов объявил о приостановке спортивной карьеры в связи со скорым рождением 3 ребенка. Сейчас он развивает клуб "Родина Медиа" в Медиафутбольной лиге. До этого он играл в другом клубе этой лиги "На Спорте".