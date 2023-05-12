Стала известна причина смертельного ДТП футболиста Каракина

Бывший футболист «Химок», «Спартака-2» и «Динамо-2» Александр Каракин не был пристёгнут во время страшного ДТП на Минском шоссе. Но основной причиной смертельной аварии стали шины, которые стояли Nissan GTR футболиста — они были предназначены для гонок на треке, информирует телеграм-канал 112.

© РИА Новости

Согласно сведениям источника, после ДТП врачи несколько часов боролись за жизнь Каракина, но спасти спортсмена не удалось. У пострадавшего диагностировали перелом черепа, ребер и бедренной кости, а также гемопневмоторакс. Травмы оказались несовместимы с жизнью.