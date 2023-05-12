$75.88-0.8182.89-1.26

Стала известна причина смертельного ДТП воспитанника «Спартака» Каракина

Бывший футболист «Химок», «Спартака-2» и «Динамо-2» Александр Каракин не был пристёгнут во время страшного ДТП на Минском шоссе. Но основной причиной смертельной аварии стали шины, которые стояли Nissan GTR футболиста — они были предназначены для гонок на треке, информирует телеграм-канал 112.

Стала известна причина смертельного ДТП футболиста Каракина
© РИА Новости

Согласно сведениям источника, после ДТП врачи несколько часов боролись за жизнь Каракина, но спасти спортсмена не удалось. У пострадавшего диагностировали перелом черепа, ребер и бедренной кости, а также гемопневмоторакс. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Напомним, Каракин являлся воспитанником московского «Спартака». Также футболист провёл 33 матча за дубль «Динамо» и шесть матчей за основную команду подмосковных «Химок». Он завершил профессиональную карьеру в возрасте 27 лет (в 2018 году), после чего играл на любительском уровне.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий