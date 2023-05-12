Генассамблея МПК не согласна с решением трибунала по Паралимпийскому комитету России

Генассамблея МПК в сентябре рассмотрит вопрос членства Паралимпийского комитета России
Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) в сентябре рассмотрит вопрос приостановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МПК.
"Мы считаем, что наши действия, предпринятые для созыва внеочередной генеральной ассамблеи в 2022 году и для предоставления каждому члену возможности высказать свое мнение по этим важным вопросам, выполнили наши обязательства в соответствии с правилами МПК, - сказал президент организации Эндрю Парсонс. - Наш независимый апелляционный трибунал принял другое решение, и мы, безусловно, уважаем его, но не согласны с ним. Мы вернем эти вопросы на рассмотрение нашей генеральной ассамблеи позднее в этом году (заседание пройдет в сентябре - прим. ТАСС), предоставив дополнительные доказательства, которые мы с тех пор получили".
Ранее апелляционный трибунал МПК отменил приостановление членства ПКР в международной организации, отметив, что для этого не было достаточных оснований.