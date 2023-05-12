Баскетболистку «Динамо» обвиняют в краже на 2 млн рублей

Источник сообщает что Виктория состояла в любовных взаимоотношениях с замужним мужчиной — главой дата-отдела «Wilberries» Лестатом Кимом. Об измене узнала жена Кима и настояла на том, чтобы баскетболистка уехала из квартиры мужа. Лестат согласился на условия, чтобы восстановить отношения с супругой.