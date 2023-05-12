Хоркина жестко высказалась об условиях МОК

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина считает неприемлемыми предложенные Международным олимпийским комитетом (МОК) условия допуска российских спортсменов к зарубежным стартам. Об этом она заявила журналистам в пятницу.

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"Наши фехтовальщики подали 24 заявки, а утвердили только 11, причем основных - олимпийских чемпионок Яну Егорян, Софью Великую и Софию Позднякову - отстранили, - сказала Хоркина. - Условия неприемлемые. Надо поднять наши соревнования на уровень, который был во времена СССР. Тогда главным стартом сезона был чемпионат России, если не проводилась Спартакиада".

Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) 12 мая отложил рассмотрение вопроса о допуске россиян и белорусов к соревнованиям под эгидой организации на июль.

Хоркина считает, что в российской спортивной гимнастике нужно развивать клубы, спортивные общества, поднимать престиж внутрироссийских соревнований. "Надо разумно замещать международные соревнования, чтобы в них были задействованы как совсем юные спортсмены, так и наши легендарные мастера", - отметила она.

Российские и белорусские гимнасты в настоящее время лишены права выступать на международных стартах из-за санкций, наложенных FIG в марте 2022 года.