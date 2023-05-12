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«Возвращение в Россию было не разумным». Экс-жена Кости Цзю – о переезде в Австралию

Наталья Цзю, мать боксёров Тима и Никиты Цзю, заявила, что поступила правильно, решив переехать из России в Австралию после развода с мужем Константином.

Экс-жена Кости Цзю: «Возвращение в Россию было не разумным»
© Чемпионат.com

«Если бы я осталась в России после того, как мой брак распался, мои мальчики сейчас не боксировали бы, а сражались в зоне боевых действий. Возвращение домой, в Россию (в 2008 году), не было разумным решением. Это было эмоциональное решение, однако шесть месяцев спустя я вернулась в Австралию с тремя детьми (с Тимом, Никитой и Анастасией. – Прим. «Чемпионата»).

Решение переехать изменило всё. Мы с Костей жили как звёзды России, а здесь стали рядовыми людьми. Мы продали всё. В России мы привыкли к четырехуровневому особняку, а в Австралии стали жить в таунхаусе и спали друг на друге. Но оказалось, что это здорово», — приводит слова Натальи Daily Mail со ссылкой на Sydney Weekend.

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