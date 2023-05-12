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Законопроект о проведении "Игр будущего" внесли в Госдуму

Законопроект, направленный на проведение "Игр будущего" в Казани в 2024 году, внесен в Госдуму. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в комитете Госдумы по физкультуре и спорту.

В Госдуму внесли законопроект о проведении "Игр будущего"
© РИА Новости

"Законопроект сегодня внесен в Госдуму. Он содержит комплекс положений, принятие которых необходимо для успешного проведения "Игр будущего" и продвижения соревнований на международной арене", - говорится в сообщении.

Первые киберспортивные "Игры будущего" будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн. В "Играх будущего" примут участие более 2 тыс. профессиональных спортсменов, которые будут соревноваться в 16 дисциплинах.

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