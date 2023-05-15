Федеральный проект "Спорт - норма жизни" запустил интерактивную карту спортивных объектов, расположенных на территории РФ. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба проекта.
Карта включает в себя название объекта, адрес и контактные данные. Также теперь можно будет найти ближайшую к дому спортивную площадку или спортивный комплекс.
"С каждым годом все больше россиян регулярно занимаются физической культурой и спортом, сегодня их уже более 65 млн человек. Наша ключевая задача к 2030 году вовлечь в спорт не менее 110 млн наших граждан - такая цель поставлена президентом России Владимиром Путиным. Для этого по всей стране создаются необходимые условия - открываются новые спортивные объекты, проводятся различные массовые спортивные мероприятия, развивается корпоративный спорт на предприятиях. Благодаря проекту "Спорт - норма жизни" мы призываем граждан к тому, как важно найти время на занятия спортом в своем ежедневном графике и сделать его нормой своей жизни". - сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.
Генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина отметила, что занятия спортом делают людей более счастливыми.
"Согласно многочисленным исследованиям, спорт и физическая активность оказывают благотворное влияние на настроение и повышают уровень счастья, - отметила Малявина. - Чем чаще люди занимаются спортом, тем они более счастливы, если среди тех, кто занимается спортом всего несколько раз в год, счастливы всего 54%, то среди тех, кто делает это несколько раз в неделю, - 81%. Наша ключевая задача - вовлечь как можно больше граждан в активный образ жизни и напомнить, что физическая активность - это отличный способ найти в себе ресурсы и силы для учебы, работы, семьи и хобби. Ведь спорт не отнимает время, а приумножает его, мы разработали специальную интерактивную карту спортивных объектов, чтобы каждый любитель спорта мог без труда найти ближайшую к дому площадку и получить дневную дозу энергии для реализации своих самых амбициозных планов".
Национальный проект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.