Проект "Спорт - норма жизни" запустил интерактивную карту спортивных объектов

"Согласно многочисленным исследованиям, спорт и физическая активность оказывают благотворное влияние на настроение и повышают уровень счастья, - отметила Малявина. - Чем чаще люди занимаются спортом, тем они более счастливы, если среди тех, кто занимается спортом всего несколько раз в год, счастливы всего 54%, то среди тех, кто делает это несколько раз в неделю, - 81%. Наша ключевая задача - вовлечь как можно больше граждан в активный образ жизни и напомнить, что физическая активность - это отличный способ найти в себе ресурсы и силы для учебы, работы, семьи и хобби. Ведь спорт не отнимает время, а приумножает его, мы разработали специальную интерактивную карту спортивных объектов, чтобы каждый любитель спорта мог без труда найти ближайшую к дому площадку и получить дневную дозу энергии для реализации своих самых амбициозных планов".