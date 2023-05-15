Стал известен статус апелляции Ирины Винер

В Фонде гимнастической этики сообщили, что продолжают рассматривать апелляцию Ирины Винер
Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) продолжает рассматривать апелляцию президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер на решение дисциплинарной комиссии об отстранении. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе GEF.
"В настоящее время дело находится на рассмотрении апелляционного трибунала", - ответил представитель GEF на вопрос, определена ли дата слушания по иску Винер.
6 марта GEF объявил о решении дисциплинарной комиссии отстранить Винер от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) на два года. 27 марта глава ВФХГ заявила ТАСС, что подала иск в апелляционный трибунал GEF.
В соответствии с решением дисциплинарной комиссии GEF, Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на международные соревнования, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль в любом мероприятии под эгидой FIG на период в два года, который будет отсчитываться через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с ситуацией на Украине, при условии, что меры будут сняты в течение пяти лет со дня принятия решения.