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Депутат Свищев заявил, что сборной России скоро будет проще организовывать матчи

Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поделился мнением о возможном товарищеском матче сборной России с Камеруном, а также заявил, что вскоре национальной команде будет легче находить соперников.

В Госдуме заявили, что сборной России будет проще организовывать товарищеские матчи
© РИА Новости

«Камерун — очень сложный соперник. Период, когда нашей сборной было тяжело организовать товарищеские матчи, скоро закончится. Это временный период, который надо пережить.

Надо регулярно устраивать товарищеские матчи, если невозможно участвовать в турнирах», — передает слова Свищева «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что сборная России по футболу может провести товарищеский матч с национальной командой Камеруна 15 июня в Москве.

Россияне дважды играли со сборной Камеруна. На чемпионате мира 1994 года Россия оказалась сильнее со счетом 6:1, а в 2011 году в Зальцбурге команды сыграли со счетом 0:0 в товарищеской встрече.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал слова бывшего игрока сборных СССР, СНГ и Украины Олега Кузнецова.

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