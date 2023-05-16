Шестые фиджитал-игры стартуют в Казани в конце мая

"После футбола мы будем здесь проводить наш трехмерный тактический бой, то есть шутеры с лазертагом. Здесь же - на площадке казанской Академии тенниса. Уже в конце мая мы начинаем и до середины июня будем проводить эти игры здесь", - сказал Ершов.