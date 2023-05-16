Шестые фиджитал-игры стартуют в Казани в конце мая

Проведение шестых фиджитал-игр запланировано на май-июнь, спортсмены будут соревноваться в трехмерном тактическом бою. Об этом журналистам во вторник сообщил спортивный директор "Игр будущего" Владислав Ершов.
Фиджитал-игры являются тестовыми соревнованиями в преддверии "Игр будущего". С 16 по 19 мая в Казани проходят пятые фиджитал-игры. Академия тенниса принимает международный турнир по фиджитал-футболу с участием восьми команд из шести стран. Соревнования по фиджитал-футболу состоят из двух частей: сначала игроки сражаются в футбольном симуляторе, а затем выявляют сильнейшего на реальной мини-футбольной площадке.
"После футбола мы будем здесь проводить наш трехмерный тактический бой, то есть шутеры с лазертагом. Здесь же - на площадке казанской Академии тенниса. Уже в конце мая мы начинаем и до середины июня будем проводить эти игры здесь", - сказал Ершов.
По его словам, в июне также планируется проведение второй серии соревнований по фиджитал-хоккею и единоборствам.
Первые "Игры будущего" пройдут в 2024 году в Казани. Они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.