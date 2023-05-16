$79.10+1.9086.09+1.84

Шестые фиджитал-игры стартуют в Казани в конце мая

Проведение шестых фиджитал-игр запланировано на май-июнь, спортсмены будут соревноваться в трехмерном тактическом бою. Об этом журналистам во вторник сообщил спортивный директор "Игр будущего" Владислав Ершов.

Шестые фиджитал-игры стартуют в Казани в конце мая
© РИА Новости

Фиджитал-игры являются тестовыми соревнованиями в преддверии "Игр будущего". С 16 по 19 мая в Казани проходят пятые фиджитал-игры. Академия тенниса принимает международный турнир по фиджитал-футболу с участием восьми команд из шести стран. Соревнования по фиджитал-футболу состоят из двух частей: сначала игроки сражаются в футбольном симуляторе, а затем выявляют сильнейшего на реальной мини-футбольной площадке.

"После футбола мы будем здесь проводить наш трехмерный тактический бой, то есть шутеры с лазертагом. Здесь же - на площадке казанской Академии тенниса. Уже в конце мая мы начинаем и до середины июня будем проводить эти игры здесь", - сказал Ершов.

По его словам, в июне также планируется проведение второй серии соревнований по фиджитал-хоккею и единоборствам.

Первые "Игры будущего" пройдут в 2024 году в Казани. Они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий