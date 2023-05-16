В «Росгонках» рассказали, вернула ли «Формула-1» деньги за отмененный Гран-при России

Генеральный директор компании-промоутера Гран-при России «Формулы-1» «Росгонки» Алексей Титов рассказал, как обстоят дела с деньгами, уплаченными F-1 в качестве промоутерского взноса за проведение этапа 2022 года. Как сообщает «Чемпионат.com», пока средства не вернули, однако в организации признают факт долга.

«Там есть ряд объективных юридических проблем. В данном конкретном случае я бы не сказал, что "Формула-1" ведёт себя как-то некрасиво или неприлично. Есть набор сложностей, которые мы планово пытаемся преодолеть. Это занимает чуть больше времени, чем хотелось бы», — заявил он.

Сейчас средства не позволяет вернуть санкционная политика США — для этого нужно выдать разрешения, которые пока оформляют «хаотично», вне каких-то очевидных правил. В частности, речь идет о лицензиях от Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) и Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI). Российская сторона даже не может связаться с ними, подчеркнул Титов.