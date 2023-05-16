$79.10+1.9086.09+1.84

В «Росгонках» рассказали, вернула ли «Формула-1» деньги за отмененный Гран-при России

Генеральный директор компании-промоутера Гран-при России «Формулы-1» «Росгонки» Алексей Титов рассказал, как обстоят дела с деньгами, уплаченными F-1 в качестве промоутерского взноса за проведение этапа 2022 года. Как сообщает «Чемпионат.com», пока средства не вернули, однако в организации признают факт долга.

В «Росгонках» рассказали, вернула ли «Формула-1» деньги за отмененный Гран-при России
© globallookpress.com

«Там есть ряд объективных юридических проблем. В данном конкретном случае я бы не сказал, что "Формула-1" ведёт себя как-то некрасиво или неприлично. Есть набор сложностей, которые мы планово пытаемся преодолеть. Это занимает чуть больше времени, чем хотелось бы», — заявил он.

Сейчас средства не позволяет вернуть санкционная политика США — для этого нужно выдать разрешения, которые пока оформляют «хаотично», вне каких-то очевидных правил. В частности, речь идет о лицензиях от Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) и Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI). Российская сторона даже не может связаться с ними, подчеркнул Титов.

Напомним, что этап «Формулы-1» должен был пройти в Сочи в 2022 году. 28 февраля 2022 года, после начала спецоперации РФ на Украине, Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с призывом в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. После этого организаторы отменили проведения этапа гоночного турнира.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий