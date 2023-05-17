Загитова и Великая станут хедлайнерами Дня московского спорта

Олимпийские чемпионки Алина Загитова и Софья Великая проведут показательный поединок по фехтованию во время Дня московского спорта.

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Как сообщает «Чемпионат», выставочный поединок состоится 1 июля в спортивном городке «Лужники» и начнётся в 14:30 мск. Несколькими часами ранее там же состоится турнир по фехтованию и мастер-класс Великой.

Стоит отметить, что в 2022 году на Дне московского спорта Загитова провела показательный спарринг по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.