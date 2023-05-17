Чемпионка ОИ 2002 года баллотируется в Конгресс США

Олимпийская чемпионка 2002 года в одиночном женском фигурном катании, американская фигуристка Сара Хьюз баллотируется в Конгресс США. 38-летняя спортсменка подала заявку в качестве представителя демократической партии на выборах 2024 года по четвёртому округу Нью-Йорка.

После завершения спортивной карьеры в 2003 году Сара Хьюз окончила Йельский университет — один из самых престижных в США — по специальности «Общественно-политическая деятельность в США», а также юридическую школу Пенсильванского университета. В 2022-м она вновь поступила в высшее учебное заведение: Хьюз учится в Стэнфорде на программе, связанной с бизнесом и образованием.