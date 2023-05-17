$79.98+0.8887.16+1.08

Чемпионка Олимпийских игр 2002 года Сара Хьюз баллотируется в Конгресс США

Олимпийская чемпионка 2002 года в одиночном женском фигурном катании, американская фигуристка Сара Хьюз баллотируется в Конгресс США. 38-летняя спортсменка подала заявку в качестве представителя демократической партии на выборах 2024 года по четвёртому округу Нью-Йорка.

Чемпионка ОИ 2002 года баллотируется в Конгресс США
© РИА Новости

После завершения спортивной карьеры в 2003 году Сара Хьюз окончила Йельский университет — один из самых престижных в США — по специальности «Общественно-политическая деятельность в США», а также юридическую школу Пенсильванского университета. В 2022-м она вновь поступила в высшее учебное заведение: Хьюз учится в Стэнфорде на программе, связанной с бизнесом и образованием.

Сара Хьюз остаётся последней американской фигуристкой, выигравшей Олимпиаду в женском одиночном фигурном катании.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий