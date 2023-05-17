Супруга Ильи Ковальчука покорила Эверест

© Betassist

Она стала 71 й женщиной в мире, кому покорились все великие вершины семи континентов.

Николь Ковальчук, супруга экс форварда сборной России Ильи Ковальчука, сумела покорить гору Эверест. Об этом сообщила жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина Анна Кастерова.

«Николь Ковальчук покорила Эверест! Представляете? Умничка! У меня столько эмоций. Мы за неё переживали, но она это сделала!» — сообщила Кастерова в социальной сети.

Эверест (Джомолунгма) — самая высокая горная вершина планеты, расположенная в Гималаях на хребте Махалангур-Химал. Высота южной вершины, расположенной на границе Непала (национальный парк Сагарматха) и китайской части Тибета, — 8760 метров, северной вершины, которая находится на территории Китая — 8848 метров.

Соцсети