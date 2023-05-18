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ОКР подготовит рекомендации об участии атлетов в нейтральном статусе к 25 мая

Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) подготовит рекомендации об участии спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе к 25 мая. Об этом в четверг сообщила пресс-служба организации.

ОКР подготовит рекомендации об участии атлетов в нейтральном статусе
© ТАСС

"В числе основных пунктов повестки - выступление президента ОКР Станислава Позднякова о рекомендациях Олимпийского комитета России по участию российских спортсменов и официальных лиц в мероприятиях международных спортивных организаций", - говорится в заявлении.

28 апреля комиссия спортсменов ОКР призвала допустить россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях без дополнительных условий и ограничений и на основе равноправия с остальными участниками олимпийского движения. В организации отметили, что критерии и предписания разрушают принципы Олимпийской хартии.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

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