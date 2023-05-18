Фигуристка Синицина опубликовала фото в купальнике

Напомним, Синицина выступает в танцах на льду в дуэте с фигуристом Никитой Кацалаповым. Эта танцевальная пара образовалась в начале сезона-2014/2015.

Первую крупную награду они завоевали в 2019 году — серебряную медаль чемпионата мира в Сайтаме (Япония). В следующем сезоне они стали чемпионами Европы, а в 2021 году — чемпионами мира. На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) подопечные Александра Жулина завоевали серебряные награды в личных соревнованиях, уступив лишь французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону, а также золото в командном турнире.