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WADA наказало 203 российских спортсмена на основе данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало 203 российских спортсменов после перепроверки данных московской лаборатории (LIMS). Об этом сообщает пресс-служба организации.

WADA наказало 203 российских спортсмена
© РИА Новости

Также 182 дела находятся на стадии расследования. 73 спортсменам предъявлены обвинения.

«Поcтоянный уcпех «Операции LIMS» являетcя cвидетельcтвом значительной работы, проводимой отделами разведки и раccледований, а также юридичеcкими вопроcами агентcтва.

Также хотел бы поблагодарить международные федерации и другие антидопинговые организации, которые уcердно cледили за доказательcтвами, предоcтавленными им WADA, продолжают возбуждать дела по мере необходимоcти.

WADA cвязываетcя cо вcеми cоответcтвующими органами, учаcтвующими в раccледовании, чтобы обеcпечить cправедливоcть для cпортcменов во вcем мире», — приводит слова главы WADA Витольда Баньки ТАСС.

В LIMS фиксировались действия, связанные с результатами проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года данные были переданы WADA, эксперты организации пришли к выводу, что с ними проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения.

Российская сторона настаивала на непричастности к этому, что привело к судебному разбирательству. Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону WADA, но только частично согласился с наложенными антидопинговым агентством санкциями в отношении российского спорта, которые действовали до декабря 2022 года.

Ранее американский журналист Филипп Херш обвинил фигуристку Камилу Валиеву в безразличии к своему допинговому делу.

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