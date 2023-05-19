Великобритания ввела санкции против главы «Зенита» и члена совдира «Динамо»

Великобритания ввела санкции против главы «Зенита» Илюхиной и члена совдира «Динамо» Степашина
Великобритания расширила санкции против россиян, связанных с футболом.
Великобритания внесла в санкционные списки 86 физических и юридических лиц из России, в том числе компании военно-промышленного комплекса, а также секторов, обеспечивающих бюджет страны экспортной выручкой.
Об этом говорится в санкционном списке, размещенном на сайте британского правительства.
Санкции были введены, в частности, в отношении председателя совета директоров «Зенита» Елены Илюхиной, которая входит в состав правления «Газпром нефти», и члена совета директоров «Динамо» Сергея Степашина, который входит в состав совета директоров «РЖД»
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