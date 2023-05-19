Поздняков: некоторые страны пытаются переманить к себе российских спортсменов

"Феномен спорта заключается в том, что он является неотъемлемым фактором разнопланового сотрудничества, общественного прогресса, - сказал Поздняков. - Но вместо использования этих беспрецедентных возможностей сегодня в спорте пытаются возводить глухие стены, разделяя атлетов на подходящих и неподходящих по надуманным критериям. С претензией на право сортировать людей по их происхождению и паспорту. Такого права никто спортивным организациям не давал, это вообще не в их юрисдикции".



"Сюда же относятся попытки разными способами подтолкнуть российских спортсменов к смене гражданства, поманить сомнительного рода перспективами, - продолжил глава ОКР. - А ведь без одобрения исполкома ОКР большинство спортсменов, которых таким образом удается перетянуть в другие страны, не смогут выступить на Олимпийских играх в течение ближайших нескольких лет. Важно, что мы в данном вопросе выступаем с позиции тотального отрицания, мы исходим из того, что в отношении спортсменов любой юрисдикции должны применяться единые недискриминационные критерии. В международном спорте все должны быть с равными правами и обязанностями".