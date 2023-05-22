Фетисов назвал беспределом рекомендации МОК по допуску россиян на международные старты

"Считаю, что это безобразие, беспредел, - сказал Фетисов. - На каком основании все это делается? Что, есть какие-то документы, которые обозначены в Олимпийской хартии, или что-то такое? Я не понимаю, что это такое. Тогда пусть других спрашивают, какое у них отношение [к специальной военной операции]. Повестка должна быть для всех, политика должна быть понятной, а решение - консолидированным".