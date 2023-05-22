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Джигурда прокомментировал непристойный жест Соболева

Российский актёр Никита Джигурда прокомментировал непристойный жест нападающего «Спартака» Александра Соболева. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Джигурда прокомментировал непристойный жест Соболева
© globallookpress.com

«Я не знаю, для чего вообще это раздувается, что касается футбола и хоккея. Они же гладиаторы. Пару тысяч лет назад гладиаторы и на глазах убивали друг друга. А сейчас просто показывают жесты или дерутся. Это нормально! Так и должно быть! Он показал на гениталии, ну и что. Не вижу в этом ничего зазорного», – заявил он.

Напомним, что 21 мая во время матча между московским футбольными клубами «Спартак» и ЦСКА защитник последних Виллиан Роша упал на газон в своей штрафной. Падение произошло после борьбы с Александром Соболевым. В ответ на это Соболев схватил себя за пах, продемонстрировав своё отношение к бразильцу. Пытаясь объяснить арбитрам, что конкретно ему показал Соболев, Роша и сам повторил этот жест позже, после чего оба игрока были удалены с поля.

Ранее стало известно, что в результате этого инцидента Соболев и Роша были приглашены на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

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