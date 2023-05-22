Джигурда прокомментировал непристойный жест Соболева

«Я не знаю, для чего вообще это раздувается, что касается футбола и хоккея. Они же гладиаторы. Пару тысяч лет назад гладиаторы и на глазах убивали друг друга. А сейчас просто показывают жесты или дерутся. Это нормально! Так и должно быть! Он показал на гениталии, ну и что. Не вижу в этом ничего зазорного», – заявил он.