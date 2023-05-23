В съемках фильма о Черенкове примет участие бывший футболист сборной России Роман Воробьев

"К сценарию привлечено много профессиональных людей, надеюсь, что получится, как и в родной компании: наша задача - сделать достойный проект, - добавил он. - Все отдают дань серьезности и душевности материала, на основании которого будет сниматься фильм. Особое внимание мы придаем историчности, чтобы зрители не нашли подвоха с точки зрения передачи настроения того времени. Будет и Олимпиада-80, и Театр на Таганке, и Владимир Высоцкий, и Московский зоопарк, и знаменитая "Маракана", на которой Федор Федорович забил мяч в ворота сборной Бразилии".