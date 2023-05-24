Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в сфере спорта

Министр спорта России Олег Матыцин и руководитель Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китая Гао Чжидань подписали меморандум об укреплении сотрудничества между странами в спортивной сфере. Об этом говорится в сообщении на сайте Минспорта РФ.

Документ, который «подчеркивает готовность России и Китая к дальнейшему развитию международной спортивной дружбы» был подписан в ходе российско-китайских переговоров в Пекине.

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Подписание меморандума прошло в присутствии председателя правительства России Михаила Мишустина и премьера Госсовета Китая Ли Цяна.

«Наше взаимодействие с китайскими коллегами постоянно расширяется – мы уделяем серьезное внимание подготовке кадров и научному обмену, развитию массового спорта. Меморандум о сотрудничестве является частью общей внешнеполитической стратегии, определенной президентом России Владимиром Путиным», – подчеркнул Олег Матыцин.

Он отметил, что одним из подтверждений сотрудничества в области спорта между двумя странами являются Российско-китайские молодежные игры, которые проводятся на протяжении уже 17 лет.

Меморандум распространяется на спорт высших достижений, неолимпийские и национальные виды спорта, массовый спорт, юношеский спорт, фиджитал спорт, паралимпийский спорт, спортивную науку и образование, спортивные технологии, борьбу с допингом.

Стороны договорились о продолжении взаимодействия по профильным вопросам и обмену опытом. А на 2024 год запланировано проведение на Сахалине Российско-Китайских зимних игр, отметили в ведомстве.

В начале февраля 2022 года по итогам встречи в Пекине президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин выпустили совместное заявление, в котором отмечалось, что дружба Китая и России «не имеет границ», а в сотрудничестве двух стран «нет запретных зон».