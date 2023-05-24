Экс-директора «Чертаново» Николая Ларина выпустили из тюрьмы, суд принял его апелляцию

«Прошу суд пересмотреть общественную опасность моего дела. Все средства уходили на нужды академии. Много наших воспитанников играют в РПЛ. И школа должна получать процент за переходы наших воспитанников в другие клубы. Также академия получала гранты за показанные результаты.



Все документы предоставит защита. Все это покрывает сумму иска обвинения. Прошу смягчить приговор первой инстанции и назначить наказание, не связанное с лишением свободы», – приводит слова Ларина «Матч ТВ».