Парламентарий оценила шансы Монсона стать депутатом Госдумы

Экс-бойцу ММА Джеффу Монсону следует накопить профессиональный опыт, прежде чем избираться в Государственную думу, пояснила депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее Монсон рассказал, что планирует участвовать в праймериз на выборах в региональный парламент Республики Башкортостан. Он подчеркнул, что в дальнейшем намеревается стать депутатом Госдумы.

Журова предположила, что боец не понимает всех тонкостей работы в Госдуме. Она добавила, что многие известные спортсмены через некоторое время отказывались от политической карьеры, так как она вынуждала их оставить профессиональную деятельность.

«Монсону нужно будет пройти конкуренцию, но здесь нужно быть профессионалом, я не знаю его компетенций», - заметила парламентарий.