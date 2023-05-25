В Госдуму внесли законопроект о праве госслужащих получать деньги в спортивной сфере

«Госслужащие-спортсмены не вправе получать деньги или вознаграждения, не связанные с обязанностями по службе, например: на спортивные сборы, поездки на соревнования, питание и проживание. Не могут они также получать вознаграждения за призовые места в соревнованиях. Нашим законопроектом мы хотим устранить имеющиеся противоречия. Это позволит обеспечить адресное предоставление спортсменам денежных средств на их спортивную деятельность и получить дополнительную мотивацию для повышения их спортивного мастерства», — приводит слова Шипулина «РИА Новости Спорт».