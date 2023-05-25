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Госдума приняла закон о доплате к пенсии тренеров, подготовивших олимпийских чемпионов

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, итоговом чтении законопроект о ежемесячной доплате к пенсиям тренеров, которые подготовили олимпийских и паралимпийских чемпионов, а также победителей Сурдлимпийских игр.

Госдума приняла закон о доплате к пенсии тренеров
© РИА Новости

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером палаты Сергеем Неверовым в июне 2021 года. Изменения вносятся в закон "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ".

Нововведения распространяют прибавку к пенсиям, которая сегодня полагается чемпионам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, на тренеров, которые подготовили таких чемпионов и входили в состав сборных команд СССР, РФ и объединенных команд, которые включали в себя спортсменов государств - бывших республик СССР. Доплата составит 250% от размера социальной пенсии - 12 585 рублей в месяц.

Новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. При этом предусматривается, что дополнительные выплаты будут прекращены в случае признания тренера нарушившим антидопинговые правила и применения к нему соответствующих санкций, а также если спортсмен, которого подготовил тренер, был лишен соответствующего звания.

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