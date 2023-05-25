Госдума приняла закон о доплате к пенсии тренеров

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, итоговом чтении законопроект о ежемесячной доплате к пенсиям тренеров, которые подготовили олимпийских и паралимпийских чемпионов, а также победителей Сурдлимпийских игр.

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Документ был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером палаты Сергеем Неверовым в июне 2021 года. Изменения вносятся в закон "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ".

Нововведения распространяют прибавку к пенсиям, которая сегодня полагается чемпионам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, на тренеров, которые подготовили таких чемпионов и входили в состав сборных команд СССР, РФ и объединенных команд, которые включали в себя спортсменов государств - бывших республик СССР. Доплата составит 250% от размера социальной пенсии - 12 585 рублей в месяц.