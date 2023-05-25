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Бывшая жена Сафонова заявила, что вратарь "Краснодара" пытается отнять у нее дочь

Анастасия Казачек, экс-супруга вратаря «Краснодара» и сборной России по футболу Матвея Сафонова, на своей странице в социальных сетях опубликовала пост, в котором рассказала, что спортсмен пытается отобрать у нее дочь.

Экс-супруга вратаря «Краснодара» заявила, что футболист пытается отнять у нее дочь
© РИА Новости

«Сафонов инициировал судебные споры со мной о расторжении брака и разделе автомобиля, который он подарил мне на день рождения Майи. Хорошо, это его право, а быть достойным человеком закон не обязывает. Однако забирать у матери двухлетнюю дочь... Это уже переходит все границы.

Видимо нашему великому игроку снесло крышу от денег и вседозволенности. Во время моей беременности и после родов он позволял себе общаться с дамами с низкой социальной ответственностью и даже не приехал забрать дочь из роддома, так как проводил весело время с этими девушками», — написала Казачек.

Казачек и Сафонов развелись в октябре 2021 года. Тогда Анастасия обвинила игрока в измене. Девушка сообщила в социальных сетях, что их семья распалась.

В сезоне-2022/23 РПЛ Сафонов принял участие в 26 матчах. Согласно Transfermarkt, стоимость Сафонова составляет €15 млн.

СМИ ранее сообщали, что интерес к голкиперу «Краснодара» проявляет петербургский «Зенит», который занимается поиском нового вратаря.

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