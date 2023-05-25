Президент Олимпийского комитета России прокомментировал подписание спортсменами политических заявлений
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в своем Телеграм-канале, что подписание российскими спортсменами политических деклараций, противоречащих законам страны, является недопустимым.
По его словам, главная задача ОКР — восстановить справедливость и вернуть атлетов на международные соревнования с флагом, гимном и остальными атрибутами российской команды. Речь, в том числе, идет об Олимпийских играх.
Поздняков также подчеркнул, что ОКР не поддерживает противоречащие Олимпийской хартии предложения со стороны международных организаций и будет работать с федерациями над недопущением таких ситуаций.
Напомним, ранее МОК дал рекомендации международным федерациям допускать атлетов из России и Белоруссии до соревнований в нейтральном статусе. Однако в этом случае спортсмен не должен поддерживать проведение СВО и не быть связан с ВС РФ.