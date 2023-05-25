Тарасова: российские спортсмены не должны ничего подписывать

Тарасова считает, что российские спортсмены не должны подписывать декларации для допуска
Российские спортсмены не должны подписывать никаких деклараций для допуска к международным соревнованиям. Такое мнение ТАСС в четверг высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
"Спортсмены не должны ничего подписывать, - сказала Тарасова. - Для таких решений есть спортивные руководители - у нас есть федерации, есть Минспорт".
В четверг прошло заседание исполкома Олимпийского комитета России, по его итогам была озвучена общая позиция организации - подписание отечественными спортсменами деклараций и заявлений политического характера, противоречащих законам Российской Федерации, недопустимо.
В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований. Этим рекомендациям последовали многие международные спортивные федерации. 28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.