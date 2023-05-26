Тарасова отреагировала на слова Жулина о депутатах

«Думаю, Александр правильно говорит по поводу депутатов. Я поддерживаю, что не нужно бойкотировать международные соревнования и не нужно призывать спортсменов это делать. Если есть возможность, надо участвовать», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».