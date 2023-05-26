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1 час назад

Татьяна Тарасова: не нужно призывать спортсменов бойкотировать международные соревнования

Чемпионат.com

Заслуженный тренер Российской Федерации по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова тренера Александра Жулина, ранее заявившего, что депутаты, призывающие атлетов к бойкоту соревнований, неправы с точки зрения профессионального спорта.

Тарасова отреагировала на слова Жулина о депутатах
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Думаю, Александр правильно говорит по поводу депутатов. Я поддерживаю, что не нужно бойкотировать международные соревнования и не нужно призывать спортсменов это делать. Если есть возможность, надо участвовать», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

В марте Международный олимпийский комитет передал право рассмотрения допуска россиян и белорусов на соревнования отдельным спортивным федерациям. Фигуристов на международные старты пока не допустили.

Около спорта,Александр Жулин,Татьяна Тарасова,
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