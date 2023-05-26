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Генсек РФС Митрофанов: проект «Футбол в школе» обходится в 230 миллионов рублей в год

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал о проекте «Футбол в школе». Он сообщил, что для дальнейшего финансирования проекта планируется привлечение букмекеров.

РФС ежегодно тратит 230 млн рублей на проект "Футбол в школе"
©  Чемпионат.com

«В настоящий момент проект «Футбол в школе» обходится в 230 миллионов рублей в год, где 135 миллионов рублей — это стоимость экипировки, инвентаря и методическое обеспечение. Оставшаяся сумма — логистика, оплата услуг координаторов в каждом регионе. В следующем году сумма увеличится за счёт добавления новых регионов.

Сейчас проект «Футбол в школе» финансируется за счёт проекта FIFA Legacy. В дальнейшем для финансирования планируем привлечь букмекеров», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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