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21-летней модели грозит срок за преследование футболистов «Челси»

21-летней модели Орле Слоан грозит тюремный срок за преследование игроков английского футбольного клуба «Челси». Как сообщает «КП Спорт», девушка совсем недавно встречалась со спортсменом Мэйсоном Маунтом, однако пара рассталась. И Орле не смогла с этим смириться.

21-летней модели грозит срок за преследование футболистов «Челси»
© Соцсети

Отмечается, что инициатором разрыва был Маунт. Девушка была недовольна этим и стала писать и звонить спортсмену. Он блокировал ее номера, однако она заводила новые — всего около 21 раза.

В результате Маунт обратился к правоохранителям. Орла призналась, что преследовала Маунта и угрожала ему насилием. Кроме того, она приставала к его одноклубнику Бэну Чилуэллу и Билли Гилмору, который теперь играет за «Брайтон». Последнему она даже обещала завести ребенка, хотя близости у них не было.

Сами футболисты тяжело переносили преследование. Гилмор даже признался, что не спал ночами. Теперь Слоан грозит реальное тюремное заключение за навязчивое отношение к спортсменам. Окончательный приговор девушке огласят 20 июня.

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