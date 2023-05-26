21-летней модели грозит срок за преследование футболистов «Челси»

21-летней модели Орле Слоан грозит тюремный срок за преследование игроков английского футбольного клуба «Челси». Как сообщает «КП Спорт», девушка совсем недавно встречалась со спортсменом Мэйсоном Маунтом, однако пара рассталась. И Орле не смогла с этим смириться.

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Отмечается, что инициатором разрыва был Маунт. Девушка была недовольна этим и стала писать и звонить спортсмену. Он блокировал ее номера, однако она заводила новые — всего около 21 раза.

В результате Маунт обратился к правоохранителям. Орла призналась, что преследовала Маунта и угрожала ему насилием. Кроме того, она приставала к его одноклубнику Бэну Чилуэллу и Билли Гилмору, который теперь играет за «Брайтон». Последнему она даже обещала завести ребенка, хотя близости у них не было.