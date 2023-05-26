$79.97-0.0285.92+0.04

Жулин – о словах паралимпийца про Костомарова: «Я не знаю, почему люди, не ведая реальной ситуации, позволяют себе такие высказывания. Это за пределами моего понимания»

Александр Жулин удивился словам паралимпийца Романа Федяева о Романе Костомарове.

Ранее Федяев, который является чемпионом мира по фехтованию на колясках высказался о Костомарове следующим образом:

«Если ты болеешь, не лезь в ледяную воду. Он поплатился за свои действия серьезной ценой. Никто его не заставлял окунаться в прорубь».

Также Федяев отметил, что сам уже 10 лет пользуется протезами и у него история Костомарова «не вызывает большого сочувствия».

Паралимпиец о Костомарове: "У меня его история не вызывает большого сочувствия"

«Я не знаю, почему люди, не ведая реальной ситуации, позволяют себе такие высказывания. Это за пределами моего понимания. Я не хочу это комментировать», – заявил заслуженный тренер России Александр Жулин.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий