Всадник Овчаренко не осуждает коллег, отказавшихся от спортивного гражданства РФ

"Я никого не осуждаю, у всех свои причины, - ответил Овчаренко на вопрос, как он относится к коллегам, которые отказались от российского спортивного гражданства. - Они сделали это не из-за душевных побуждений, к такому шагу спортсменов вынуждает желание продолжать спортивную карьеру. Повторюсь, я никого не буду осуждать, каждый волен делать то, что хочет. У многих российских спортсменов конюшни и лошади находятся за границей, люди там тренируются".