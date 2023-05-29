Министр обороны РФ Шойгу вручил ЦСКА полковую чашу
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу вручил Центральному спортивному клубу Армии (ЦСКА) полковую чашу — знак воинской доблести в честь 100 летия со дня образования клуба. Об этом сообщает пресс служба ведомства.
В ходе торжественной церемонии, прошедшей в Национальном центре управления обороной Российской Федерации, чашу из рук Шойгу получил начальник ЦСКА полковник Артем Громов.
— Поздравляю с вручением полковой чаши. Думаю, что она будет являться символом единения всех спортсменов и тренеров, да и в целом всего армейского спорта, — сказал Шойгу, обратившись к личному составу ЦСКА.
Кроме того, министр выразил благодарность ветеранам армейского спорта, тренерам и всем, кто сумел заслужить высокое доверие к ЦСКА за 100 лет его существования.